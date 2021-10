Madonna wees ooit rol in ‘The Matrix’ af: “Spijt van”

CELEBRITIESMadonna (63) kreeg ooit een rol in de kaskraker ‘The Matrix’ aangeboden, maar wees het voorstel af. Dat vertelde The Queen of Pop in ‘The Tonight Show’ met Jimmy Fallon. “Kun je zoiets geloven? Ik kon mezelf wel iets aandoen”, vertelt de zangeres ironisch.

De wereldartieste was op bezoek bij de Amerikaanse presentator Jimmy Fallon om haar ‘Madame X’-documentaire te promoten. De zangeres vertelde in de talkshow dat ze meerdere filmrollen afwees. Zo weigerde ze om Catwoman in ‘Batman Returns’ (1992) te spelen. Iets waar ze achteraf “spijt” van had. De rol ging uiteindelijk naar Michelle Pfeiffer (63). Het afwijzen van een rol in ‘Showgirls’ betreurde Madonna dan weer niet.

Maar een afgeslagen aanbod waar ze echt spijt van heeft, is een rol in de sciencefictionfilm ‘The Matrix’. “Kun je zoiets geloven? Ik kon mezelf wel iets aandoen”, zegt ze. “Het is een van de beste films ooit gemaakt.” Over welke rol het precies ging, zei Madonna niet.

‘The Matrix’ met Keanu Reeves in de hoofdrol, is een van de meest succesvolle saga’s uit de filmgeschiedenis. Het eerste deel bracht meer dan 460 miljoen dollar (397 miljoen euro) op, met een budget van amper 63 miljoen dollar (54 miljoen euro). In december komt het vierde deel genaamd ‘The Matrix Resurrections’ uit.

De ‘Madame X’-documentaire volgt Madonna tijdens haar wereldwijde tour in 2020. De beelden zijn gemaakt in Portugal, vlak voor de uitbraak van het coronavirus. “Er was geen afstand meer tussen mij en de menigte, en dat was een ongelooflijke ervaring”, zei ze eerder over de docu. “Ik moest dat vastleggen: het proces, de repetities, de show, wat er in mijn hoofd zat, wat bepaalde nummers inspireert. Het is een andere show en een andere tijd in mijn leven.”

