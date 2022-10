Madonna snuift aan flesje tijdens TikTok Live en draait even weg: “Alles voelt zo anders”

Celebrities Zussen van Sacheen Littlefea­ther beweren dat ze haar inheemse afkomst verzon: “Het is gewoon walgelijk”

Sacheen Littlefeather, de activiste die in 1973 weigerde om Marlon Brando’s Oscar in ontvangst te nemen, zou haar inheemse afkomst verzonnen hebben. Dat beweert de familie van Littlefeather in een nieuw interview. “Het was een leugen”, aldus Rosalind Cruz en Trudy Orlandi, de twee zussen van de actrice.

25 oktober