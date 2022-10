Madonna schopt tegen de schenen van Cardi B: “Deze iconen veranderen echt in teleurstellingen”

CelebritiesQueen of Pop Madonna (64) vindt dat het aan haar te danken is dat de huidige generatie vrouwelijke beroemdheden vrijuit haar seksualiteit kan uiten. Met haar boek ‘Sex’, dit weekend dertig jaar oud, maakte ze de weg vrij voor realityster Kim Kardashian, zangeres Miley Cyrus en rapper Cardi B.

Dat betoogde Madonna afgelopen weekend tegenover haar 18,5 miljoen volgers op Instagram. “Graag gedaan, b*tches”, richtte ze zich tot het drietal, afsluitend met een clown-emoji. De zangeres leek een punt te willen maken. Ze werd de afgelopen jaren weleens wanhopig genoemd vanwege haar vele seksueel getinte en hevig bewerkte foto’s op Instagram, maar critici vergeten wellicht dat ze ooit een pionier was.

“Dertig jaar geleden bracht ik een boek uit dat ‘Sex’ heet; behalve dat er naaktfoto’s van mij in stonden, waren er foto’s van mannen die mannen zoenden, vrouwen die vrouwen kusten en mijzelf die iedereen zoende”, schreef Madonna. “Ik schreef ook over mijn seksuele fantasieën en mijn standpunten over seksualiteit op een ironische manier.”

Kortzichtige mensen

Tegenwoordig zou dat worden gezien als sterk en geëmancipeerd, terwijl zij iets heel anders ervoer, leek ze te willen zeggen. “De jaren daarna werd ik geïnterviewd door kortzichtige mensen die mij probeerden te shamen omdat ik mezelf sterk maakte als vrouw. Ik werd een hoer genoemd, een heks, een ketter en de duivel.”

Madonna heeft het doorstaan, zodat vrouwen nu wellicht anders worden bejegend. “Nu kan Cardi B schunnige lyrics gebruiken, kan Kim Kardashian in haar blote kont op welk blad dan ook staan en kan Miley Cyrus op een sloopkogel zitten”, verwees ze naar een hit van de rapper, bekende fotoshoots van de realityster en de clip bij ‘Wrecking ball’ van de voormalig ‘Hannah Montana’-ster.

Beledigde Cardi B

Ze deelde ook fragmenten uit een tv-interview met een journalist uit 1992, die zei heus weleens een mannenblad te hebben opengeslagen, maar van Madonna’s seksualiteit ronduit ‘bang’ te worden. Toen Madonna vroeg wat daar zo angstaanjagend aan was, had hij geen antwoord.

Cardi B voelde zich beledigd door de woorden van Madonna, vooral vanwege de clown-emoji. Ze deelde een artikel waarin ze ooit hoog opgaf over de zangeres. “Ik heb deze vrouw zo vaak geëerd, omdat ik naar haar luisterde toen ik opgroeide”, twitterde ze. “Ze kan haar punt maken zonder de emoji. Deze iconen veranderen echt in teleurstellingen als je het maakt in deze industrie, daarom doe ik mijn eigen ding.” Cardi B gaf ook aan teleurgesteld te zijn door de uitspraken. “Het heeft mij wel gekwetst, want Madonna is geen gewone artiest. Ze is iemand waar ik echt naar opkijk.”

Haar uithaal haalde meteen het nieuws, waarna de twee artiesten in gesprek gingen. “Door naar elkaars standpunt te luisteren, is hun liefde voor elkaar alleen maar groter geworden.” Ook op Twitter laten de twee artiesten weten dat ze het weer bijgelegd hebben. “Ik heb met Madonna gepraat. Het was prachtig", aldus Cardi B.

