Madonna moet scenario van eigen biopic inkorten: “Het is alsof ik mijn eigen ledematen eraf moet hakken”

Muziek Ed Sheeran haalt als eerste artiest ooit 100 miljoen volgers op Spotify (en krijgt een t-shirt)

De Britse zanger Ed Sheeran (31), die vorig weekend nog te zien was met zijn ‘+–=÷x’ tour in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, heeft een recordaantal van 100 miljoen volgers behaald op streamingplatform Spotify. In een video op Instagram kondigt hij het nieuws aan.

11:50