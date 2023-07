Madonna laat weer van zich horen en deelt zeldzame foto van zoon: “Ik zag nieuwe kant van mijn kinderen”

Celebrities Amanda Bynes amper week na vorige opname opnieuw in psychiatri­sche instelling

Amanda Bynes (37) is opnieuw in behandeling in een psychiatrische instelling. Dat vertelden bronnen aan de entertainmentwebsite ‘TMZ’. Ze zou zich vrijwillig hebben laten opnemen, amper een week na een vorig verblijf in een psychiatrische instelling. Het is voor Bynes al de derde opname dit jaar.