Madonna kampte al een maand met koorts voor ze bewusteloos werd aangetroffen

CELEBRITIESMadonna (64) is nog niet genezen. Ze blijft naar verluidt vechten tegen een bacteriële infectie, zelfs nadat ze uit het ziekenhuis werd ontslagen. Volgens bronnen die met TMZ hebben gesproken, is de Amerikaanse zangeres aan haar bed gekluisterd in haar appartement in New York en moet ze ongecontroleerd braken. Haar herstel zou nog maanden kunnen duren.

Madonna werd afgelopen zaterdag in het ziekenhuis opgenomen nadat ze thuis bewusteloos werd aangetroffen. Insiders meldden dat ze begon over te geven en vervolgens in elkaar zakte. Ze moest enkele dagen op intensieve zorgen blijven en werd ook minstens één nacht geïntubeerd in het ziekenhuis, wat betekent dat ze hulp nodig had met ademen. Haar familie vreesde voor het ergste. “We dachten dat we haar kwijt waren”, klonk het.

Intussen is de zangeres weer thuis, maar nog lang niet hersteld van de bacteriële infectie waar ze mee kampt. Die zou naar verluidt ook al een hele poos aanslepen: verschillende bronnen melden dat het muziekicoon al een maand last zou gehad hebben van koortsaanvallen. Madonna’s artsen geloven dat de koorts een teken was van de infectie, die verergerde omdat het niet behandeld werd en omdat ze zichzelf tot het uiterste pushte. Madonna zou haar symptomen genegeerd hebben omdat ze zich concentreerde op haar aankomende tournee, die op 15 juli zou beginnen.

Er werd al eerder gespeculeerd dat het intensieve oefenschema voor haar ‘Celebrations Tour’ een van de oorzaken is van haar ziekte. Madonna heeft wekenlang hard gerepeteerd en dagen van meer dan 12 uur gedraaid om zich voor te bereiden.

Uitje in New York

Madonna werd een dag voor haar ziekenhuisopname nog gezien in New York en ze leek in ‘opperbeste stemming’. Volgens foto’s die de Daily Mail kreeg bezocht de zangeres de Karl Lagerfeld-tentoonstelling in het Metropolitan Museum, vergezeld door een van haar dansers en haar assistent.

Tour uitgesteld

Haar manager, Guy Oseary, die het nieuws over haar ziekenhuisopname bekendmaakte, heeft bevestigd dat de tournee wordt uitgesteld. In een bericht op Instagram zei Oseary: “Op dit moment moeten we alle verplichtingen pauzeren, inclusief de tournee. We zullen meer details delen zodra we die hebben, inclusief een nieuwe startdatum voor de tournee en voor uitgestelde shows.” Desondanks vertelt een insider dat “Madonna haar tournee niet wil annuleren. Ze amuseerde zich tijdens de repetities en wil weer doorgaan zodra ze er klaar voor is.”

Madonna zou met de show ook naar het Sportpaleis in Antwerpen komen, op 21 en 22 oktober 2023. Of die optredens in gevaar zijn, is nog niet bekend.

