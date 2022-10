Madonna is van mening dat Kim Kardashian haar succes aan haar te danken heeft

Celebrities “Ik huilde drie weken aan een stuk”: Kylie Jenner had last van ‘babyblues’

In februari verwelkomden Kylie Jenner (25) en haar vriend Travis Scott (31) hun tweede kind, een zoon. In juni liet ze zich eerder ontvallen dat ze last heeft van ‘babyblues’. Maar in een nieuwe aflevering van ‘The Kardashians’ gaat ze hier nog dieper op in. “Het is heel moeilijk geweest", klinkt het emotioneel.

20 oktober