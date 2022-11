Madonna en Britney Spears blinken uit in ‘celebrity oversharing’: wat is het en waar eindigt het?

Celebrities Rihanna openhartig over moeder­schap: “Als mijn zoon naar me lacht, doen al mijn problemen er niet meer toe”

Rihanna (34) en A$AP Rocky (34) zijn in mei 2022 de trotse ouders geworden van een zoontje. Ze hebben verder nog geen details vrijgegeven over hem en blijken hem volledig af te schermen van de media. Maar op de première van ‘Savage X Fenty Show Vol. 4' in Californië sprak ze met de Amerikaanse media en liet ze weten dat dit geen bewuste keuze is. “We zijn er gewoon nog niet aan toegekomen", klinkt het.

