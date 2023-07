Madonna, een maand na haar ziekenhuisopname: “Ik heb geluk dat ik nog leef”

showbizz Madonna (64), voor het eerst weer gespot in New York, geeft medische update: "Mijn eerste gedachte toen ik wakker werd, waren mijn kinderen"

Voor het eerst sinds ze met een bacteriële infectie in het ziekenhuis belandde, heeft Madonna (64) nu ook zelf een update gegeven van haar gezondheidsproblemen. Dat deed ze via een bericht op Instagram. Ze postte daarbij ook een foto, zonder make-up, waarop ze duidelijk getekend is door de medische problemen. Madonna heeft wel goed nieuws voor de Belgische fans: ze start haar wereldtournee in oktober in Europa. Die brengt haar op 21 en 22 oktober naar het Sportpaleis in Antwerpen.