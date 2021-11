Madonna choqueert als dode Marilyn Monroe: “Dit is walgelijk”

De zangeres is op meerdere foto’s te zien met blond haar in de gekende Marilyn Monroe-look. Maar het is vooral de foto in de slaapkamer die voor controverse zorgt. Daar ligt de ‘Like A Virgin’-zangeres naakt op het bed, met haar gezicht naar beneden, haar billen bloot en naast een nachtkastje waarop verschillende pillendoosjes staan.

Critici zien het als een “walgelijke” reconstructie van de dood van Marilyn Monroe uit 1962. “Om een of andere morbide en griezelige reden besluit Madonna om Marilyn Monroe’s sterfbed na te maken”, reageert popjournalist Mike Sington. “Ik word er misselijk van”, zegt een andere twitteraar. “Het moet triest zijn om nog zoveel aandacht nodig te hebben”, schrijft een andere gebruiker.

Volgens fotograaf Steven Klein schuilt er wel degelijk een artistieke visie achter de fotoshoot: “Het is allemaal geïnspireerd op een reportage die Marilyn Monroe deed met fotograaf Bert Stern, een tijdje voordat ze stierf. Ze deden er drie dagen over. Drinken, lachen, foto’s maken, bewerken, slapen, en dan nog meer foto’s maken. Het was een privé-aangelegenheid tussen twee artiesten die maar zelden voorkomt. Wij wilden die unieke verbinding opnieuw vastleggen. We hopen dan ook dat we het geweldige werk van Bert Stern en Marilyn Monroe recht hebben aangedaan.”

Onopgelost

Marilyn Monroe stierf volgens het autopsierapport aan een overdosis pillen. Toch twijfelen mensen nog altijd of de ster wel echt zelfmoord heeft gepleegd. Er doen verschillende samenzweringstheorieën de ronde. Zo zouden de Kennedy’s of de maffia iets te maken met haar dood te maken. Volgens een andere groep zou Monroe dan weer te veel over aliens hebben geweten.

Madonna heeft al langer een fascinatie voor Marilyn Monroe. In de videoclip van ‘Material Girl’ verwijst de ster duidelijk naar Marilyn Monroe’s versie van ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend’ uit 1953.

