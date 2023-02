Madonna bijt van zich af na kritiek op haar uiterlijk: “Dit is pure leeftijdsdiscriminatie en misogynie”

CELEBRITIESNa haar verschijning op de Grammy Awards zondagavond, werd Madonna (64) de talk of the town. Op sociale media krijgt de Amerikaanse zangeres te maken met hevige kritiek op haar uiterlijk. Zo vinden sommigen haar onherkenbaar en vragen ze zich af wat er met haar is gebeurd. Maar daar trekt de ster zich duidelijk niets van aan. Dat maakt ze duidelijk in een bericht op Instagram. “Ik ben blij om het voortouw te nemen en een rolmodel te zijn.”

“Dit lijkt toch precies op een nep-Madonna die is ingehuurd omdat de echte niet kon?", klinkt het onder meer op sociale media. Maar ook: “Ze ziet er goed uit voor iemand van haar leeftijd. Als ze een 2700 jaar oude vampier is die baby’s eet” en “De award voor ‘beste nieuwe gezicht’ gaat ongetwijfeld naar Madonna.” Mensen zijn allesbehalve mild voor de Amerikaanse zangeres, na haar bezoekje op de Grammy Awards.

Madonna was aanwezig om de prijs uit te reiken voor ‘beste duo’. “Het was een eer voor mij om Kim Petras en Sam Smith aan te kondigen tijdens de Grammy’s”, laat ze weten op Instagram. Daar deelde ze een video met beelden van achter de schermen van de ceremonie. Zo zie je de zangeres met Dopey, Sam Smith, Cardi B, Ab-Soul en DJ Honey Dijon. “Ik wilde eigenlijk de laatste prijs uitreiken: ‘album van het jaar’. Maar ik vond het belangrijker dat ik de eerste trans persoon die op de Grammy Awards mocht optreden, zou introduceren. Het was een historisch moment. En bovendien won ze ook nog eens een award.”

Leeftijdsdiscriminatie en misogynie

Daarna haalt de zangeres uit naar de hevige kritiek over haar uiterlijk. “In plaats van te focussen op wat ik zei in mijn toespraak, die ging over het bedanken van de onbevreesdheid van artiesten als Sam en Kim - kozen mensen ervoor om alleen te praten over mijn uiterlijk. De close-up foto’s van mij werden gemaakt met een camera met een grote lens, door een persfotograaf die iedereen zijn/haar/hun gezicht zou vervormen.” De popster gelooft dan ook dat de gemene opmerkingen over uiterlijk een resultaat is van haar sterke houding, in combinatie met een algemeen verlangen om vrouwen uit de schijnwerpers te houden zodra ze ouder worden. “Dit is pure leeftijdsdiscriminatie en misogynie. We leven in een wereld die weigert vrouwen ouder dan 45 jaar te vieren en de behoefte voelt om ons te straffen omdat we wilskrachtig, hardwerkend en avontuurlijk zijn”, verklaart ze.

Rolmodel

De zangeres gaat verder: “Ik heb me nooit geëxcuseerd voor de creatieve keuzes die ik heb gemaakt, noch voor de manier waarop ik eruitzie of me kleed. En dat ben ik ook niet van plan. Ik ben sinds het begin van mijn carrière al gedegradeerd door de media, maar ik begrijp dat dit een test is. Ik ben blij om het voortouw te nemen en een rolmodel te zijn. Zo kunnen alle vrouwen na mij het de komende jaren gemakkelijker hebben.” Daarna gebruikte ze de zelfverzekerde woorden van Beyoncé en richtte ze zich tot haar haters: “You won’t break my soul”. De ‘Material Girl’-zangeres besluit: “Ik kijk uit naar nog vele jaren van subversief gedrag, grenzen verleggen en vechten tegen het patriarchaat. En natuurlijk blijf ik ook vooral genieten van mijn leven.” Madonna sluit af met een statement: “Bow down, bitches!”

Ook in haar toespraak op de uitreiking van de 65ste Grammy Awards liet ze vallen dat ze niet van plan is om te veranderen. “Wat ik heb geleerd na veertig jaar in de muziekwereld is dat als mensen je schokkend, schandalig, problematisch, provocatief of gevaarlijk noemen, je zeker iets goed doet.”

KIJK. Zo kondigde Madonna haar tournee aan:

