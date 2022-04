Madonna beëindigt relatie met 35 jaar jongere ‘toyboy’

Volgens een bron dichtbij Madonna zijn de zangeres en Williams, die eerder voor haar werkte als achtergronddanser, uit elkaar gegroeid tijdens de lockdown. De twee gingen naar verluidt in januari in alle vriendschap uit elkaar. “De Queen of Pop heeft zich op haar sociale leven gestort en is veel bij haar familie en vrienden geweest na de breuk", aldus de bron. "Ze heeft een volle agenda en heeft genoeg afleiding. Ze werkt aan nieuwe muziek en is volop bezig met de voorbereidingen van haar biopic.”