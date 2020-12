‘Mad Max’-acteur Hugh Keays-Byrne (73) overleden

Keays-Byrne speelde in ‘Mad Max’ uit 1979 de rol van Toecutter, de aanvoerder van een spijkerharde motorbende. Toen regisseur George Miller dertig jaar na de eerste drie films opvolger ‘Mad Max: Fury Road’ (2015) maakte, stond hij erop dat Keays-Burne opnieuw de slechterik zou spelen. In die film is de acteur te zien als Immortan Joe, de tiran die de scepter zwaait over wat er over is van de beschaving na een kernoorlog.