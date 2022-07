Macy Gray doet harde uitspraken en steunt J.K. Rowling: “Je onderdelen veranderen maakt je geen vrouw”

Macy had het onder andere over racisme, en de ‘problematische’ vlag van de Verenigde Staten. Maar haar meest opvallende uitlatingen gingen over transgender personen. “Het is heel dubbel, als je over racisme praat, zijn daar veel invalshoeken rond. Het is hetzelfde als wanneer je over vrouwen zou praten. Zelfs als je fundamenteel dezelfde mening hebt, heb je vaak nog een andere kijk.” Gastheer Pierce Morgan merkte daarbij op: “Tegenwoordig zijn bekende personen zelfs bang om te zeggen wat een vrouw is, of wat zij denken dat een vrouw is.”