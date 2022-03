Machine Gun Kelly onder vuur voor ongepaste uitspraken: “Dit is afschuwelijk”

CelebritiesMachine Gun Kelly (31) wordt door zijn fans aangespoord om “zijn excuses aan te bieden aan zwarte vrouwen” nadat opmerkingen die hij in het verleden maakte opnieuw begonnen te circuleren op sociale media. Daarin zou de rapper zich nogal ongepast hebben uitgelaten op de vraag wie het beste orale seks kan geven: blanke vrouwen of zwarte vrouwen. En dat is niet de enige problematische uitspraak waarvoor hij nu onder vuur ligt.

De rapper, die nu verloofd is met actrice Megan Fox (35), werd in 2012 op de rode loper tijdens de BET Awards geïnterviewd. Toen vroeg een reporter hem naar een tweet waarin hij het had over “hoe lekker chocomelk is”, waarmee MGK zou hebben verwezen naar zwarte vrouwen. Daarop antwoordde hij toen het volgende: “Mijn kind is zwart, zwarte vrouwen geven nu eenmaal de beste orale seks.” MGK, echte naam Colson Baker, heeft een 12-jarige dochter Casie met zijn ex-partner Emma Cannon.

Een opmerking die bij zijn fans duidelijk in het verkeerde keelgat is geschoten, want tien jaar na de uitspraak komt er opnieuw heel wat kritiek op het voorval. Vooral de Canadese zangeres Alice Glass uit openlijk haar afkeer tegen de rapper: “Deze video van MGK is heel verontrustend”, schreef ze op Twitter. “Waarom zou jij, als blanke man, ooit zo praten? Van zwarte vrouwen een fetish maken op zo’n respectloze manier?”

En daar blijft het niet bij. Amper één dag na die commotie is er opnieuw een problematische uitspraak van de rapper viraal gegaan. In een video uit 2013 is te zien hoe MGK onthult dat Kendall Jenner zijn crush was. Kanttekening: zij was toen 17 jaar oud, hij was toen 23. Hij maakte het er niet beter op door te zeggen dat hij niet zou “wachten tot ze 18 is” om haar proberen te scoren: “Ik ben 23, zij is 17, en ze is beroemd. Er zijn geen grenzen daar”, zei hij toen.

Hij probeerde zijn punt te verdedigen door uit te leggen dat andere beroemde rocksterren ook samen zijn geweest met minderjarige meisjes: “Led Zeplin ging uit met een meisje van 14, Axel Rose, een van de grootste artiesten ooit, ging uit met een meisje van 16", zegt MGK in de video. “Zeg wat je wilt, maar als Kendall Jenner naakt in je slaapkamer staat en je bent 50, dan nog ga je ervoor.” MGK heeft voorlopig nog niet gereageerd op de nieuwe reacties.

