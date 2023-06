Machine Gun Kelly laat nieuwe tattoo zetten door 13-jarige dochter

Celebrities Beelden tonen hoe Beyoncé zich zichtbaar kwaad maakt op crewleden tijdens optreden in Amsterdam: “Oh mijn God!”

Het optreden van Queen B in Amsterdam verliep duidelijk niet zoals de wereldster had gehoopt. Tijdens haar laatste liedje was het de bedoeling dat ze op haar zilveren paard in de lucht rondvloog. Maar wanneer het moment daar was, bleef het paard staan op het podium. Beyoncé besliste dat ze dan maar van het paard wou om dichter bij het publiek te komen, maar dat was buiten de crewleden gerekend. Die waren te laat met het plaatsen van de trap, dus bleef de zangeres geïrriteerd op haar paard zitten. Al hadden de crewleden dat nog steeds niet door, waarop de Amerikaanse zangeres de trap dan maar zelf probeerde weg te duwen met haar voet.