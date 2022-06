Machine Gun Kelly blikt terug op bewogen telefoongesprek met Megan Fox: “Ik hield een geweer in m’n mond”

Machine Gun Kelly voelde zich naar eigen zeggen verschrikkelijk in de zomer van 2020. “Ik was aan het rouwen om het verlies van m’n vader (de man stierf in de maand juli van dat jaar, red.)”, vertelt hij in de docu. “Ik wou m’n kamer niet verlaten en begon erg donkere gedachten te krijgen. Megan vertrok op dat moment naar Bulgarije om een film op te nemen en ik voelde me paranoia. Ik was ervan overtuigd dat iemand me zou komen vermoorden.”

Op een bepaald moment belde Machine Gun Kelly - wiens echte naam Colson Baker is - z’n geliefde op. “Ik had het gevoel dat ze er niet voor me was. Ik begon haar daarom uit te kafferen en op een bepaald moment stopte ik zelfs een geladen geweer in m’n mond. Ik dreigde ermee dat ik de trekker zou overhalen, maar aan de andere kant van de lijn bleef het doodstil. Op dat moment besefte ik dat ik niet goed bezig was. Eerder had ook m’n twaalfjarige dochter me al de les gespeld. Als ik een goeie vader en toekomstige echtgenoot wou zijn, moest ik definitief kappen met drugs.” Of Machine Gun Kelly tijdens het incident onder invloed was, is evenwel niet duidelijk.