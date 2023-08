Maakt Lil Tay binnenkort een comeback? Nu ouders overeenkomst bereikten over voogdijschap kan ze “haar dromen waarmaken zoals zij dat wil”

CelebritiesNa een jarenlang geschil hebben de ouders van social media-ster Lil Tay een voogdijregeling bereikt. Daarbij trekt Tay’s moeder Angela aan het langste eind. Een statement van het advocatenteam van Angela, dat Lil Tay deelde op Instagram, heeft het ook over een mogelijke comeback van de jonge influencer. “Mijn dochter kan haar dromen nastreven en bereiken op haar eigen voorwaarden”, reageert Tay’s moeder in ‘TMZ’.

Lil Tay’s ouders vechten al jaren voor de rechtbank uit wie het voogdijschap moet krijgen over hun dochter. Nu zijn de twee uiteindelijk tot een overeenkomst gekomen. Namens Tay’s moeder Angela Tian (45) gaf het juridische team McLean Law vrijdag een verklaring vrij op Instagram, een post die ook gedeeld werd op het account van Lil Tay.

In de verklaring staat dat de vader van de tiener, Christopher Hope, 275.000 dollar (ruim 252.000 euro) aan achterstallige alimentatie moet betalen en daarbovenop ook maandelijks zal blijven betalen tot Tay volwassen is. Verder mag de influencer bij haar moeder blijven wonen, die ook het voogdijschap over Tay heeft gekregen volgens de verklaring. Maar behalve alle beslissingen, staat in de post ook kort iets over de mogelijke hervatting van Tay’s carrière. “MacLean Law heeft met succes bevelen voor onze cliënt verkregen die haar dochter in staat hebben gesteld om haar carrière verder te zetten”, staat er te lezen.

Lil Tay ging in 2018 als 9-jarig kind viraal op social media met opvallende video’s waarin ze met haar rijkdom pronkte en haar volgers uitschold. “Ik ben nog maar negen en al miljonair” en “Zwijg voor ik je een mep verkoop, b*tch!”, klonk het toen op haar Instagram. Al die rijkdom bleek later echter in scène gezet, wat heel wat kritiek met zich meebracht voor de familie van Tay. Ze verdween van sociale media en dook onder.

In 2018 verkreeg haar vader Christopher een gerechtelijk bevel dat Tay verplichtte om te stoppen met haar social media-carrière. Ze moest ook terug bij hem gaan wonen in Vancouver, Canada. Destijds zei Christopher in een interview met ‘Hollywood Life’ dat in dit geschil “alle anderen die betrokken zijn, gemotiveerd worden door geld en de mogelijkheid om geld te verdienen aan Tay”. Hij vocht echter niet om geld, klonk het toen. “Ik vecht voor mijn dochter, voor haar geluk en haar toekomst.”

Tay is getalen­teerd. Als iemand het kan maken, is zij het Chuck Wigg, Partner van Angela Tian

In 2020 gaf de rechtbank Tay toestemming om terug te verhuizen naar Los Angeles, waar haar moeder woont. Deze laatste juridische beslissing zorgt ervoor dat daar geen verandering in komt. Moeder Angela lijkt vooral blij dat het geschil nu voorbij is. “Ik ben financieel geruïneerd door het gevecht voor de rechten en vrijheid van mijn dochter, die haar nooit afgenomen hadden mogen worden. We hebben onze zaak gewonnen in de rechtbank en mijn kinderen en ik kunnen eindelijk verder na deze nachtmerrie”, reageerde Angela vrijdag in ‘TMZ’. Ook zij lijkt de comeback van haar dochter kort te teasen: “Mijn dochter kan haar dromen nastreven en bereiken op haar eigen voorwaarden,” beweerde Angela, “en we zijn eindelijk weer een gelukkig gezin, samen.”

Angela’s partner Chuck Wigg vertelde ‘Daily Mail’ nog dat Tay al enkele maanden terug in LA woont en aan haar muziekcarrière werkt. “Tay is getalenteerd. Als iemand het kan maken, is zij het”, vertelde hij. “Ze heeft zich gefocust op haar muziek, zingen en acteren, ze kan piano en gitaar spelen. Ze spreekt en zingt in het Mandarijn.”

