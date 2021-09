Luisterde vader Jamie de telefoongesprekken van Britney Spears af? “Gruwelijke inbreuken op de privacy”

Complot met manager van Britney

Volgens The Times hadden Jamie en Black Box Security, het beveiligingsbedrijf dat hij had ingehuurd, een ‘bug’ geïnstalleerd op de telefoon van de zangeres. Het apparaatje hield Britneys communicatie in de gaten en maakte in het geheim audio-opnamen van haar slaapkamer en haar gesprekken met haar vriend en kinderen.

Dat Tri Star Sports & Entertainment Group mee achter het afluisterschandaal zou zitten, doet grote ogen trekken. Lou Taylor, de CEO van het bedrijf, werkte namelijk dertien jaar lang voor de familie Spears. In 2007 begon ze als business manager voor Britney’s jongere zus, Jamie Lynn Spears. Later werd ze familiewoordvoerder en de manager van Britney. In oktober 2020 nam ze ontslag. “Britney is zich bewust van de controle die Lou Taylor en haar bedrijf over haar uitoefenden en is hier heel boos om”, zei een bron in de documentaire.