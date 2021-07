Lucy Liu kreeg het op de set van ‘Charlie’s Angels’ aan de stok met Bill Murray

“Een deel van zijn taalgebruik was ongepast en onaanvaardbaar, en ik was niet van plan om mij te laten doen”, aldus Lucy Liu. In de ‘Asian Enough’-podcast van The Los Angeles Times vertelde de actrice nu iets meer over haar akkefietje met haar voormalige collega Bill Murray. Concrete details gaf de actrice niet, maar Liu vertelde wel dat ze met een aantal collega’s een bepaalde scène uit ‘Charlie’s Angels’ opnieuw moest opnemen. Murray kon tijdens de repetitie niet aanwezig zijn en toen hij terugkeerde naar de set lag er volgens Lucy duidelijk iets op zijn maag. Vervolgens werkte Murray zijn frustraties uit op Lucy, maar dat vond de actrice niet kunnen.

Geen spijt

“Terwijl we de scène aan het opnemen waren, bleef Bill met verwijten rondslingeren. Ik ga niet tot in de details gaan, maar het bleef maar duren. Plots had ik echter door dat hij recht in mijn gezicht keek en het dus tegen mij had”, vertelt Lucy in de podcast. Vervolgens hadden de twee een één-op-ééngesprek met elkaar. Zo maakte de actrice duidelijk dat ze zelf maar weinig input had op creatief vlak, maar dat ze niet van plan was om zich te laten beledigen door Murray. “Ik ben voor mezelf opgekomen en daar heb ik absoluut geen spijt van. Waarom op de ranglijst je ook staat: het is geen excuus om andere mensen op je neer te laten kijken.”

Liu vertelde verder ook nog dat de crewmedewerkers die getuige waren van hun ruzie haar jaren later nog aangesproken hebben over het voorval. “Ze waren dankbaar dat ik de nodige stappen ondernomen heb.” Ondertussen heeft Lucy ook geen enkel probleem meer met haar voormalige collega Bill Murray. In het verleden zijn ze elkaar nog eens tegen het lijf gelopen en deden ze gewoon vriendelijk tegen elkaar. “Maar ik ga niet gewoon zwijgen terwijl iemand anders mij publiekelijk aanvalt.”

