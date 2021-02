Lucy Hale al kussend gespot met ‘Riverdale’-acteur Skeet Ulrich

De foto’s die momenteel van het duo circuleren, zorgden voor heel wat verbaasde blikken. Tussen Lucy Hale en Skeet Ulrich is er namelijk een opmerkelijk leeftijdsverschil. De ‘Pretty Little Liars’-actrice die er 31 is, is exact twintig jaar jonger dan de 51-jarige ‘Riverdale’-acteur. Al is het niet de eerste keer dat Ulrich een relatie aangaat met een jongere vrouw. Vorig jaar had hij nog iets met het model Megan Blake Irwin (29), maar het koppel ging midden 2020 uit elkaar. Lucy Hale werd een tijdje geleden dan nog gelinkt aan Colton Underwood uit ‘The Bachelor’, maar hier bleef het voornamelijk bij geruchten.