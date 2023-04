‘Love is Blind’-fans maken zich zorgen om kandidaat: “Zijn ogen staan wijd open en zijn kaken gaan alle kanten op”

Celebrities “Mijn auditie met Tom Hanks? Enkel memorabel omdat ik daarna ging kamperen”: Haley Joel Osment uit 'The Sixth Sense' viert 35ste verjaardag

Hij was een van de meest veelbelovende kindsterretjes van z'n generatie en werd op amper elfjarige leeftijd al genomineerd voor een Oscar. Maar rond 2003 verdween Haley Joel Osment, die furore maakte in ‘The Sixth Sense’, van de radar. Wat gebeurde er toen? En hoe is het de acteur, die eerder deze week z'n 35ste verjaardag vierde, intussen vergaan? “Die dronken rit? De verschrikkelijke fout van een arrogante tiener in Los Angeles.”