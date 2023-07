'Love Actually'-acteur Thomas Brodie-Sangster verloofd met Talulah Riley, ex-vrouw Elon Musk

Thomas gaarde wereldbekendheid als kindster in de kerstklassieker ‘Love Actually’ en strikte sindsdien grote hoofdrollen in onder meer ‘Game of Thrones’, ‘The Queen’s Gambit’ en de filmreeks ‘The Maze Runner'. Talulah speelde onder meer mee in ‘Pride & Prejudice’, ‘Westworld’ en ‘Inception’. Het Britse acteurskoppel leerde elkaar kennen op de set van de miniserie ‘Pistol’.

Diamanten ring

Niet haar eerste huwelijk

Hoewel het Thomas zijn eerste huwelijk is, stapte Talulah al twee keer eerder in het huwelijksbootje. Beide keren met Tesla-baas en X-eigenaar Elon-Musk. Het voormalige koppel trouwde voor het eerst in 2010, maar gingen elk hun eigen weg in 2012. In 2013 gaven ze elkaar opnieuw hun ja-woord. Maar ook dit huwelijk hield geen stand en liep op de klippen in 2016.