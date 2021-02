Lourdes Leon, dochter van Madonna, is het nieuwe gezicht van modemerk Marc Jacobs

Celebrities FKA Twigs getuigt: “Wonder dat ik relatie met Shia heb overleefd”

18 februari FKA Twigs (32) blijft zich uitspreken over haar relatie met Shia LaBeouf (34) nadat ze hem in december aanklaagde wegens fysieke en mentale mishandeling. “Het is een wonder dat ik levend uit die relatie ben gekomen”, vertelt ze in een openhartig interview met Elle.