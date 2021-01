‘Lost’-actrice Mira Furlan (65) overleden

Het nieuws werd donderdag bekend gemaakt op de Twitter-pagina van Mira, en ook de bedenker van ‘Babylon 5', J. Michael Straczynski, bevestigde haar overlijden op sociale media. “Mira was een goede en vriendelijke vrouw, een geweldige performer en een vriend voor iedereen in de cast en crew van ‘Babylon 5‘”, schreef hij. “We zijn allemaal verbijsterd door het nieuws.” Hij voegde er ook aan toe: “We bleven maar hopen dat haar toestand zou verbeteren. In een e-mail die een tijdje geleden naar de cast was verstuurd, stond dat ze aan de beterhand was." Daarmee lijkt Straczynski te suggereren dat Mira al een tijdje ziek was. Een doodsoorzaak is echter niet bekendgemaakt.

De actrice werd geboren in het voormalige Joegoslavië en verhuisde in 1991 naar de Verenigde Staten. Daar speelde ze vijf seizoenen lang mee in ‘Babylon 5'. In 2004 was ze in ‘Lost’ te zien, als de wetenschapster Danielle Rousseau. Tot vorig jaar bleef Mira actief in de filmwereld. Zo speelde ze onder meer nog mee in de Oscar-genomineerde film ‘When Father Was Away on Business’ en ‘Three for Happiness’.