Loopt de vete tussen Selena Gomez en Hailey Bieber uit hand? “Justin en Hailey gaan scheiden”

CelebritiesDe vete tussen Selena Gomez (30) en Hailey Bieber (26) blijft het internet in de ban houden. Maar dat zou volgens experten wel eens de verkeerde richting kunnen uitgaan voor mevrouw Bieber. Haar reputatie was al niet om over naar huis te schrijven, haar relevantie zou volgens experts helemaal wegkwijnen als Justin haar verlaat. Want ja, insiders spreken ondertussen van een scheiding ten huize Bieber.

Hailey Bieber en Kylie Jenner maakten zich niet populair bij Selenafans. Die beschuldigen het duo namelijk van online pestgedrag tegenover hun idool. Naar verluidt startte Kylie het laatste relletje door een foto op sociale media te delen met als onderschrift: “Ik heb mijn wenkbrauwen per ongeluk te veel gelamineerd.” Een regelrechte sneer naar Gomez, die ze eerder al pestten met haar wenkbrauwen. Vervolgens deed ze er nog een schepje bovenop op haar Instagram Stories. Ze schreef over haar wenkbrauwen: “Dit was een vergissing?" Waarop - jawel - een screenshot volgde van een FaceTimegesprek met Hailey. Onderwerp van de avond? Je raadt het al, hun wenkbrauwen.

KIJK. Selena Gomez neemt afstand van sociale media na ‘braakgebaar’ van Hailey Bieber

Hoewel zowel Selena als Hailey ontkenden dat er een vete aan de gang is, zijn fans er volop van overtuigd dat de twee elkaar niet kunnen ruiken of zien. “Hier ben ik te oud voor geworden”, klonk het vanuit Selena terwijl ze haar exit op sociale media aankondigde. Maar het lijkt erop dat de situatie in haar voordeel speelt. Sindsdien is ze met acht miljoen volgers de meest gevolgde vrouw op Instagram. Kylie daarentegen, verloor sinds ze zich ‘mengde’ meer dan een half miljoen volgers. Hailey Bieber moest er nog meer uitwuiven.

“Deze online vete zal de reputatie van Hailey en Kylie serieus schaden”, aldus PR-expert Lauren Beeching aan ‘The Sun’. “Als het over Hailey gaat, is dit waar de echte reputatieschade om de hoek komt kijken. Het probleem voor Hailey is dat ze al een gemengde publieke reputatie had, dus dit heeft alleen maar olie op het vuur gegooid. Deze situatie zal degenen die geen fan waren, alleen maar aanmoedigen om hun afkeer online te delen, terwijl nog meer mensen worden uitgenodigd om haar niet leuk te vinden.” Maar waar is Justin zelf in dit verhaal? Volgens insiders zou hij zich bewust gedeisd hebben gehouden omdat hij en Hailey toch uit elkaar zouden gaan. “Velen twijfelen aan Haileys relevantie zonder Justin, omdat ze gewoon jaloers is op Selena.”

