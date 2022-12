“Longontsteking en positieve coronatest: ‘Jackass’-ster Bam Margera in ziekenhuis aan beademing gelegd”

CELEBRITIES ‘Grey’s Anatomy’-schrijf­ster Elisabeth Finch loog dat ze kanker had: “Het was de grootste fout van mijn leven”

Elisabeth Finch, de voormalige schrijfster van de televisieserie ‘Grey’s Anatomy’, geeft toe dat ze nooit kanker heeft gehad. De zware leugens over haar persoonlijke en medische geschiedenis leidden tot een ontslag, in maart 2022. In een interview met ‘The Ankler' praat ze voor het eerst over de situatie. “Ik heb gelogen en daar is geen excuus voor.”

8 december