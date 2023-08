Lizzo steeds in nauwere schoentjes: nog zes mensen beschuldigen haar van wangedrag

Begin deze maand werd Lizzo aangeklaagd door drie voormalige achtergronddanseressen omwille van seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving. Lizzo verdween even van sociale media, maar postte enkele dagen geleden dan toch een eerste reactie op de beschuldigingen:

Echter krijgt de zaak nu een nieuwe wending, want de advocaten van de drie voormalige danseressen hebben nu ook aan de Amerikaanse pers laten weten dat ze zes nieuwe klachten tegen de zangeres binnengekregen hebben. Alle zes worden momenteel bekeken.

Sommige van de beweringen die we aan het bekijken zijn, kunnen mogelijk aanleiding zijn voor actie advocaat Ron Zambrano, ‘NBC News’

Deze nieuwe beschuldigingen zouden te maken met een “seksueel geladen omgeving” en het niet betalen van werknemers. Alle klachten komen van mensen waar Lizzo mee samenwerkte voor haar programma ‘Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls’. In dat programma gingen verschillende vrouwen de strijd aan met elkaar om zo de nieuwe achtergronddanseres te worden van Lizzo. Lizzo zelf stond aan het roer van het programma, zowel als producer als presentatrice.

ZIEN. Dit is de aankondigingtrailer van ‘Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls’

“Sommige van de beweringen die we aan het bekijken zijn, kunnen mogelijk aanleiding zijn voor actie, maar het is nog te vroeg om dat te zeggen”, klinkt het bij advocaat Ron Zambrano aand ‘NBC News’. De advocaten hebben inmiddels ook contact met het management van Lizzo, maar zij hebben (nog) niet gereageerd op de nieuwe aantijgingen.

De huidige drie beschuldigingen die worden onderzocht, gaan over het “seksuele wangedrag en intimidatie” van de zangeres tijdens een bezoek aan de Bananenbar in Amsterdam. Ook zou Lizzo de dansers hebben onderworpen aan een “ondraaglijke auditie” nadat ze een van hen onterecht had beschuldigd van drinken tijdens het werk én ontsloeg ze iemand op staande voet omwille van haar gewicht.

