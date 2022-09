Lizzo mag als eerste ooit op 200 jaar oude kristallen dwarsfluit van James Madison spelen

Celebrities Shakira heeft het voor het eerst over haar breuk met Gerard Piqué: “Het is extreem moeilijk”

In juni gingen zangeres Shakira en voetballer Gerard Piqué uit elkaar na een relatie van elf jaar. Zo’n drie maanden nadat het nieuws bekendraakte heeft de Colombiaanse zich nu voor het eerst uitgesproken over de zeer publiekelijke relatiebreuk. “Hij blijft de vader van mijn kinderen”, klinkt het in ‘Elle’.

21 september