Lizzo geeft update sinds beschuldigingen wangedrag: het gaat goed

celebrities Britney Spears reageert voor het eerst op scheiding van Sam Asghari: “ Ik kon de pijn niet meer aan”

Britney Spears heeft voor het eerst gereageerd sinds bekend is geworden dat zij en Sam Asghari van elkaar gaan scheiden. Via een bericht op Instagram, met opnieuw een opvallende dansvideo, laat de 41-jarige zangeres weten dat ze “een klein beetje in shock” is.