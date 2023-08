Lizzo doorbreekt stilte na beschuldigingen over wangedrag: “Ik ben niet de slechterik die men van me maakt”

Op Instagram postte Lizzo een lang bericht waarin ze reageerde op de beschuldigingen tegen haar die de afgelopen dagen opdoken. Drie ex-danseressen dienden namelijk een klacht in tegen haar en haar danskapitein. Ze beschuldigden de zangeres onder meer van seksueel wangedrag en fatshaming. Moeilijk om te horen, zegt Lizzo nu. “De afgelopen dagen waren hartverscheurend moeilijk, en overweldigend teleurstellend. Mijn werkethiek, mijn moraal en respect werden in twijfel getrokken. Mijn karakter werd bekritiseerd. Normaal gezien reageer ik niet op valse beschuldigingen, maar deze zijn net zo ongeloofwaardig als ze klinken, en te waanzinnig om niet op te reageren.”

KIJK. Drie voormalige danseressen van Lizzo spraken zich uit tegen de zangeres

Sensatiebelust

Lizzo noemt de verhalen die over haar opdoken “op sensatiebelust”. Bovendien komen ze van voormalige medewerkers “die al publiekelijk hebben toegegeven dat hen verteld werd dat hun gedrag op tournee ongepast en onprofessioneel was", klinkt het. “Als artiest ben ik altijd erg gepassioneerd geweest door wat ik doe. Ik neem mijn muziek en mijn optredens erg serieus, want ik wil alleen met de beste kunst die mij en mijn fans vertegenwoordigt, naar buiten komen. Die passie gaat hand in hand met hard werk en hoge standaarden. Soms moet ik moeilijke beslissingen nemen, maar het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand ongemakkelijk te doen voelen, of alsof ze niet gewaardeerd worden als lid van ons team.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen slechterik

De zangeres zegt dat ze niet het slachtoffer wil uithalen, “maar ik weet ook dat ik niet de slechterik ben die de afgelopen dagen werd geschetst. Ik ben erg open over mijn seksualiteit en uit mezelf graag, maar ik kan niet accepteren of toelaten dat mensen dat gebruiken om me neer te zetten als iemand die ik niet ben.” Lizzo voegt eraan toe dat ze respect het allerbelangrijkste vindt. “Ik weet hoe het voelt om dagelijks slachtoffer te worden van bodyshaming. Ik zou dan ook nooit iemand kritiek geven of een contract opzeggen omwille van iemands gewicht.”

De beschuldigingen doen dan ook pijn, geeft ze toe. “Maar ik laat ze het goede werk dat ik in de wereld gedaan heb, niet overschaduwen. Ik wil iedereen bedanken die contact heeft opgenomen om me te steunen in deze moeilijke tijd.”

KIJK. Beyoncé schrapt de naam van Lizzo uit een van haar nummers

LEES OOK: