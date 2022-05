LIVE. Tijd voor de slotpleidooien in rechtszaak Johnny Depp vs Amber Heard

Celebrities Johnny Depp over de getuigenis van Amber Heard: “Belache­lijk, vernede­rend, pijnlijk en compleet verzonnen”

De 22ste dag van het proces Johnny Depp vs Amber Heard is inmiddels aangebroken. Het Britse model Kate Moss was vandaag als eerste aan zet. “Johnny Depp heeft mij nooit van de trap geduwd”, klonk het overduidelijk in de getuigenis van het Britse model. Niet veel later werd ook Johnny Depp opnieuw opgeroepen door het juridische team van Amber Heard. “Ik ben naar hier gekomen en ik heb de waarheid verteld.” Volg hier alles live mee.

26 mei