LIVE. Rechtszaak Kevin Spacey opnieuw hervat

Chad Smith van Red Hot Chili Peppers gespot op de Ommegang in Brussel: "We worden binnenkort ambassa­deurs"

Vanavond speelt hij met Red Hot Chili Peppers op Rock Werchter, maar drummer Chad Smith (61) liet zich eerder deze week al opmerken in ons land. Woensdagavond woonde hij in Brussel de jaarlijkse Ommegang bij. Opnieuw, want ook vorig jaar zat hij op de eerste rij.