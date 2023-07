LIVE. Rechtszaak Kevin Spacey opnieuw hervat: broer van slachtoffer getuigt over ongewenste aanrakingen

Celebrities Madame Tussauds pakt uit met zeven (!) wassen beelden van Harry Styles

De Belgische fans van Harry Styles (29) zijn nog volop aan het bekomen van zijn ‘Love On Tour’-optreden in Werchter, maar kunnen de zanger vanaf 17 juli al opnieuw gaan bewonderen. Of toch zijn beeld... Styles krijgt namelijk niet één, maar zeven wassen beelden in Madame Tussauds. Dit in: New York, Hollywood, Londen, Berlijn, Singapore, Sydney én Amsterdam.