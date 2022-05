LIVE. Laatste getuigen komen aan het woord in zaak Johnny Depp vs Amber Heard

Celebrities Dierenarts weerlegt argumenten van Amber Heard: “Een hond krijgt geen darmproble­men van wiet”

Johnny Depp (58) is er zeker van: zijn ex-vrouw Amber Heard (36) legde een drol in hun huwelijksbed om hem te tarten. Maar volgens Amber is dat niet waar, zo verklaarde ze in de rechtbank. Zij steekt het op Johnny’s hond, Boo. Die zou wiet hebben ingeslikt als puppy, waardoor het dier levenslange darmproblemen kreeg. “Kan niet”, zo beweert een dierenarts nu op TikTok.

20 mei