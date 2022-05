LIVE. Kate Moss getuigt in monsterproces tussen Johnny Depp en Amber Heard: “Johnny heeft mij nooit van de trap geduwd”

De getuigenis van Kate Moss was kort maar krachtig. Het Britse model krijgt enkele vragen over een vakantie die ze met Johnny Depp heeft doorgebracht in Jamaica. “Het had net geregend. Toen ik de kamer verliet, gleed ik de trap af en bezeerde ik mijn rug.” Ze vervolgt: “Ik riep het uit omdat ik niet wist wat er met mij gebeurd was. Ik had ook veel pijn. Johnny liep naar mij toe om me te helpen. Hij droeg mij naar mijn kamer en gaf me de nodige medische hulp.” Vervolgens krijgt Moss de vraag of Johnny Depp haar van de trap geduwd heeft. Het antwoord van Kate Moss is duidelijk: “nee”.