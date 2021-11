Little Mix in therapie na vertrek Jesy Nelson: “Het was moeilijk voor ons allemaal”

Celebrities Leontine Borsato over Iris Hond, de vrouw met wie Marco een affaire had: “Ze is ook maar een mens”

In een interview met LINDA vertelt Leontine Borsato (53) over de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. En dat dieptepunt is snel gekozen. Na 22 jaar huwelijk gingen Marco (54) en Leontine scheiden, nadat er geruchten over zijn ontrouw met pianiste Iris Hond (34) aan het licht waren gekomen. Maar nu, na een jaar uit elkaar te zijn geweest, is het koppel weer samen. Leontine verwijt Iris verder niks: “Ik sta nu meer dan ooit open voor geluk.”

16 november