‘Little House on the Prairie’-actrice Eileen Ryan, moeder van Sean Penn, is overleden

De acteerkriebels gaf ze duidelijk door aan haar zonen, want zelf verscheen ze in 1953 op 25-jarige leeftijd voor het eerst op Broadway. Twee jaar later maakte ze haar debuut op televisie in de dramaserie ‘Goodyear Television Playhouse'. Later werkte ze regelmatig samen met haar man Leo Penn, die regisseur was. Zo kwam ze voorbij in shows als ‘Bonanza’, ‘Cannon’ en ‘Little House on the Prairie’. Met haar zoon Sean Penn werkte ze ook samen in onder andere ‘The Indian Runner’, ‘All the King’s Men’ en ‘I Am Sam’. Haar laatste werk werd uiteindelijk het romantische ‘Rules Don’t Apply’ in 2016.