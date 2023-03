Lisa Marie Presley werd door haar vader op handen gedragen: “Zijn cadeau voor haar zesde verjaardag? Een diamanten ring”

Celebrities KIJK. Travis Scott brult het uit én slaat geluidsman in nachtclub: “Rot op, godverdom­me”

Beelden tonen een razende Travis Scott (30) in een nachtclub in New York City. De rapper stond samen met de dj van de avond achter de draaitafel. Maar wanneer hij het geluid luider zette, zei de dj dat dat niet mocht. Daar had Travis één antwoord op: “Rot op, godverdomme.” Travis Scott rende van het podium en zou volgens ooggetuigen de geluidstechnieker hebben geslagen. Bovendien zou hij ook voor 11.000 euro aan schade hebben veroorzaakt aan apparatuur. Er is voorlopig nog geen officiële klacht ingediend tegen de rapper.