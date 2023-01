“Lisa Marie Presley verloor voor haar dood 20 kilogram door medicatie”

Het was niet de eerste keer dat Lisa Marie verslaafd werd aan de heftige pijnstillers. Na de geboorte van haar tweelingdochters in 2008 kon ze de medicatie moeilijk links laten liggen. Later wilde ze het probleem onder de aandacht brengen om mensen bewust te maken van de verslaving. In haar boek schreef ze: “Je kan dit lezen en denken hoe ik na het verliezen van mensen die dicht bij me stonden, ook ten prooi viel aan opioïden. Ik was aan het herstellen na de geboorte van Vivienne en Finley, toen de dokter me de medicatie voorschreef voor de pijn. Na een korte kuur voelde ik al snel dat ik het wilde blijven gebruiken. Het wordt tijd dat we het taboe rond verslaving doorbreken. We moeten stoppen met onszelf en mensen om ons heen de schuld te geven en te veroordelen. Daarom moeten we onze verhalen delen.”