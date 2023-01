Lisa Marie Presley met spoed naar het ziekenhuis gebracht na hartstilstand

Film ‘Wolverine’-ac­teur Hugh Jackman ontkent gebruik van steroïden: “Ik deed het op de ouderwetse manier”

De Australische acteur Hugh Jackman (54) maakt binnenkort zijn eenmalige terugkeer als de gespierde ‘X-Men’-mutant Wolverine in de derde ‘Deadpool’-prent. Maar of hij ooit greep naar steroïden om zijn beroemde kilo’s spieren tevoorschijn te toveren? Die geruchten ontkracht de acteur in een gesprek met Chris Wallace (75) tijdens HBO’s ‘Who’s Talking to Chris Wallace’.

11 januari