Lisa Marie Presley (54), enige dochter van Elvis, overleden na hartstilstand

UpdateLisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley, is donderdag (lokale tijd) overleden nadat ze eerder die dag was opgenomen in een ziekenhuis nabij Los Angeles. Dat zegt haar moeder in een verklaring. De zangeres werd 54.

KIJK. Lisa Marie Presley verscheen dinsdag nog op de rode loper van de Golden Globes

“Het is met pijn in het hart dat ik het verschrikkelijke nieuws moet delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons heeft verlaten”, aldus moeder Priscilla Presley in een verklaring. “Ze was de meest gepassioneerde, sterke en liefdevolle vrouw die ik ooit heb gekend.”

De Amerikaanse entertainmentwebsite ‘TMZ’ meldde gisteren dat Presley een hartaanval had gekregen in haar huis in Calabasas, zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Een woordvoerder van de plaatselijke hulpdiensten bevestigde dat hulpverleners zich om iets na half elf 's ochtends naar de woning hadden begeven vanwege een noodmelding over een vrouw met een hartstilstand.

De zangeres werd nog gereanimeerd door haar ex-man Danny Keough, totdat de ambulanciers het overnamen. Die brachten de zangeres met spoed naar een ziekenhuis in de buurt. Volgens de lokale autoriteiten was Presley toen nog in leven.

‘TMZ’ zegt dat Lisa Marie bewusteloos werd aangetroffen in haar slaapkamer door haar huishoudster. Ongeveer op hetzelfde moment kwam Keough thuis, nadat hij de kinderen naar school had gebracht. Danny en Lisa Marie woonden al weer enige tijd samen.

Volledig scherm Archiefbeeld. Lisa Marie Presley en Michael Jackson stapten in 1994 in het huwelijksbootje. (06/08/1994) © REUTERS

Carrière

Het leven van Lisa Marie, geboren in 1968, stond volgens ‘The New York Times’ voor een groot deel in het teken van de enorme erfenis die haar vader Elvis, een van ‘s werelds beroemdste zangers, achterliet. Zo was ze dinsdag nog aanwezig bij de uitreiking van de Golden Globes. Daar zag ze samen met haar moeder hoe acteur Austin Butler in de prijzen viel voor zijn rol als Elvis in de film Elvis. “Het was werkelijk verbijsterend. Ik heb er dagenlang over gedaan om het te verwerken, omdat het zo perfect en authentiek was”, zei Presley eerder deze week over die vertolking van Butler.

Ze was 9 jaar oud toen haar vader in 1977 overleed. Zelf trad Lisa Marie in zijn voetsporen en werd zangeres, maar zo succesvol als haar vader is ze niet geworden. Ze bracht in de jaren 2000 haar eigen rockplaten uit en stond onder op het podium met o.a. Pat Benatar en Richard Hawley. Ook mixte ze haar eigen stem met die van haar vader op zijn beroemde nummers ‘In the Ghetto’ en ‘Don’t Cry Daddy’, een gevoelige ballad die Elvis deed denken aan de vroege dood van zijn moeder, en Lisa Maries oma, Gladys Presley.

Huwelijken

Verder werd Presley bekend door een reeks spraakmakende huwelijken. Zo was ze tussen 1994 en 1996 getrouwd met Michael Jackson, nadat ze eerder van Keough gescheiden was. In 2002 trouwde ze met acteur Nicolas Cage, maar dat huwelijk hield slechts vier maanden stand. Tussen 2006 en 2016 was ze samen met Michael Lockwood.

De zangeres laat drie kinderen na: actrice Riley Keough en tweelingmeisjes Harper en Finley Lockwood. Haar zoon, Benjamin Keough, stierf in 2020 door zelfmoord. In een uitgebreid essay in ‘People Magazine’ zei Presley daar vorig jaar over dat haar leven al sinds haar jeugd werd gekenmerkt door dood, verdriet en verlies. “Verdriet stopt niet en gaat op geen enkele manier weg, ook niet na jaren. Het is iets wat je de rest van je leven met je mee moet dragen, ondanks wat andere mensen of culturen ons willen laten geloven”.

KIJK. Elvis Presley overleed waarschijnlijk aan een hartaanval

KIJK. Austin Butler treedt in de voetsporen van Elvis Presley in een nieuwe film en wint een Golden Globe voor zijn acteerprestatie

LEES OOK: