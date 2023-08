Lionel Richie kan niet landen met vliegtuig: zanger mist eigen concert, fans zijn woest

MuziekLionel Richie (74) heeft zaterdagavond zijn concert in New York geannuleerd een uur nadat de show had moeten beginnen. De zanger kon vanwege “extreem weer” niet landen in de nabije omgeving en redde het daarom niet. Richie haalt zijn optreden in Madison Square Garden maandag in, maar de fans zijn niet te spreken.