Linda Evangelista siert de cover van ‘Vogue’, volledig ingetapet: “De behandeling misvormde mijn gelaat volledig”

Evangelista onthulde in alle eerlijkheid dat haar kaak- en halslijn op de cover onrealistisch zijn. “Ik kan niet overal met tape en elastieken rondlopen”, zei ze. “Ik probeer mezelf graag te zien, maar voor foto’s vind ik dat je een fantasie mag creëren. We creëren dromen, en dat is volgens mij toegestaan. Al mijn onzekerheden werden op de foto’s weggehaald, ik wil gewoon graag doen wat ik doe.”

Vorig jaar spande Linda een rechtszaak aan tegen CoolSculpting, een kliniek die cosmetische ingrepen uitvoert. Evangelista koos er voor cryolipolyse, een behandeling waar vet bevroren wordt. Nadat ze de ingreep onderging, constateerde dokters in 2016 pulmonale hypertensie (een soort hoge bloeddruk). Ook in haar gezicht vormde zich geleidelijk aan een vergroot weefselvolume. Het model leefde jaren als een kluizenaar, maar die tijd is nu voorbij. “Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk in mijn leven met mijn familie en vrienden en ben blij dat ik deze zaak achter me kan laten", klonk het bij ‘Metro’. De tegenpartij, CoolSculpting, beweerde daarentegen dat Evangelista wel degelijk op de hoogte was van de mogelijke bijwerkingen. Eén op de 3.000 behandelingen eindigen zoals de hare. CoolSculpting noemt het dus enorme pech.