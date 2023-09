Linda Evangelista onthult dat ze jarenlang vocht tegen borstkanker: “Ik koos voor een dubbele borstamputatie”

CelebritiesSupermodel Linda Evangelista (58) onthult dat ze vijf jaar geleden de diagnose borstkanker kreeg en daardoor in het geheim een dubbele borstamputatie onderging. Ze deelt haar diagnose openlijk in een interview met ‘WSJ Magazine’ en vertelt hoe eng het was om vorig jaar na haar mastectomie opnieuw een knobbeltje te vinden op haar borst.

Linda Evangelist kwam in december 2018 tijdens haar jaarlijkse mammografie te weten dat ze borstkanker had, klinkt het in een nieuw interview met ‘WSJ Magazine’. Na vijf jaar deelt ze die diagnose voor het eerst met de wereld. Ze koos ervoor om beide borsten te laten weghalen. Het is niet duidelijk of ze daarna ook voor een reconstructie ging.

“Mijn kansen waren niet goed, en vanwege andere gezondheidsfactoren koos ik zonder aarzeling voor een dubbele borstamputatie, omdat ik alles achter me wilde laten en hier niet mee geconfronteerd wilde worden. Dan ben ik goed voor het leven, dacht ik. Borstkanker zou me niet doden,” klinkt het.

Maar vorig jaar voelde het model opnieuw een knobbeltje in haar borstspier, dus snelde ze weer naar de oncoloog. Die was “niet onder de indruk”, herinnert ze zich, maar ook dat knobbeltje bleek na een MRI kanker te zijn. Evangelista vroeg destijds aan haar dokter: “Graaf een gat in mijn borst. Ik wil niet dat het er mooi uitziet. Ik wil dat je gaat graven. Ik wil een gat in mijn borst zien als je klaar bent. Begrijp je me? Ik ga hier niet aan dood.”

Volledig scherm Linda Evangelista en Karl Lagerfeld in de jaren 90. © WireImage

Sindsdien is Evangelista’s prognose goed, maar niet geweldig. Want er is nog steeds kans dat het terugkomt, klinkt het. Ze heeft dan ook een “vreselijke oncotype score”, wat aangeeft hoe groot de kans is dat ze in de toekomst opnieuw een kankerdiagnose krijgt. “Ik weet dat ik met één been in het graf sta, maar ik ben volledig in feestmodus”, vertelt ze nog.

Tot nu was “slechts een handjevol mensen” op de hoogte van Linda’s strijd met kanker. Een van haar toeverlaten was Salma Hayek, de vrouw van Evangelista’s ex Francois-Henri Pinault. Met hem deelt ze ook haar zoon Augustin James (16). “Ik hou van die vrouw”, zegt het model over Hayek. “Ze is net zoals ik familiegericht en zo positief ingesteld. Ze is een zegen voor ons. Ze was enorm gul en aardig voor me toen ik chemo onderging.”

