Lily-Rose Depp springt in de bres voor 'The Idol': “Nog nooit zo veilig en gerespecteerd gevoeld op een set”

CelebritiesDe nieuwe controversiële HBO-reeks ‘ The Idol ’ doet heel wat stof opwaaien. Zo wordt de reeks in de pers afgeschilderd als ‘martelporno’ én komt er heel wat kritiek op de beruchte seksscènes. Hoofdrolspeelster Lily-Rose Depp (24) reageert nu op de heisa in een gesprek met ‘Vogue Australia’. “Het is oké als deze show niet voor iedereen is.”

Lily-Rose Depp vertolkt in ‘The Idol’ de popster Jocelyn, die er alles aan doet om na haar zenuwinzinking haar status en carrière terug op de rails te krijgen. Ze raakt gaandeweg onder meer in de ban van een mysterieuze nachtclubeigenaar (en sekteleider), gespeeld door Abel Tesfaye (The Weeknd). Maar het grote tv-debuut van de dochter van Johnny Depp wordt overschaduwd door vernietigende reacties.

‘Vrouwonvriendelijk’, ‘seksistisch’, ‘martelporno’, ‘slechtste sekssène ooit’, en het gaat zo maar door. De pers en critici zijn bijzonder hard voor het nieuwe peperdure paradepaardje van HBO. Er zijn dan ook heel wat fans bezorgd over hoofdrolspeelster Lily-Rose Depp, die opvallend veel pikante of seksuele scènes heeft in de reeks.

KIJK. Trailer ‘The Idol’

Lily-Rose Depp reageert

De actrice reageert nu zelf op de heisa in een interview met ‘Vogue’. “Ik was nooit geïnteresseerd in het maken van iets puriteins. Het is oké als deze show niet voor iedereen is. Dat is prima. Ik denk dat de beste kunst polariseert”, legt ze uit.

“Eerlijk gezegd heb ik me nog nooit zo gerespecteerd en veilig gevoeld op een set", gaat ze verder. “Als het gaat om naaktheid en de gewaagde aard van mijn rol, was dat voor mij echt opzettelijk. Dat was heel belangrijk voor mij en ik was er enthousiast over om het te doen. Ik ben er niet bang voor en denk dat we in een sterk geseksualiseerde wereld leven. Dat lijkt me interessant om te onderzoeken.”

