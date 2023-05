Lily-Rose Depp bevestigt met zoenende foto dat ze vriendin heeft: “Al vier maanden met mijn crush”

Celebrities Lily-Rose Depp openhartig over opgroeien met beroemde ouders: “Mijn jeugd zag er anders uit”

Lily-Rose Depp (23) staat op het punt naam en faam te maken in de acteerwereld. In 2023 verschijnt ze als hoofdrol - aan de zijde van The Weeknd (oftewel Abel Tesaye) - in de nieuwe HBO-reeks ‘The Idol’. Hiermee treedt ze in de voetsporen van haar wereldberoemde vader, acteur Johnny Depp (59). “Mijn ouders hebben hun uiterste best gedaan om mij de meest ‘normale jeugd’ te geven", vertelt ze aan ‘i-D magazine’.