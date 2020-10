Lily James zegt tv-verschijningen af nu er nieuwe foto’s van haar en Dominic West zijn opgedoken

Celebrities Dominic West en echtgenote vormen één front na kusschan­daal met Lily James: “Wij zijn nog steeds samen”

13 oktober Het huwelijk tussen de Britse acteur Dominic West en zijn vrouw, Catherine FitzGerald, lijkt voorbij sinds romantische foto’s van hem en actrice Lily James de ronde doen. “Catherine is er kapot van”, zegt een vriendin tegen de Daily Mail. Maar het getrouwde koppel zelf houdt ondertussen koppig vol dat er helemaal niets aan de hand is: “Ons huwelijk is sterk.”