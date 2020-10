Lily James sprak in het verleden al over affaires: “Ik heb fouten gemaakt”

Lily vertelt in een interview met Harper’s Bazaar, waarin ze haar nieuwe film ‘Rebecca’ promoot, dat ze altijd al een rebel is geweest. “Ik was al zo als tiener, en ik denk dat het belangrijk is om zo’n fase door te maken. We kunnen niet altijd in het gareel lopen.”

Haar personage, Rebecca, had ook een affaire. “Ze is fantastisch. Ze luistert niet naar haar man en heeft affaires, en dat was in de jaren 1930...” Over zichzelf wilde ze alleen het volgende kwijt: “Ik heb fouten gemaakt in het verleden, ja. Ik denk dat we dat allemaal doen. Ik denk dat dat ook een beetje is waar het leven om draait.” Lezers vermoeden nu dat ze daarmee hintte naar het feit dat ze zelf al affaires had met getrouwde mannen.

Lily en Dominic werden samen gespot in Rome, waar ze elkaar knuffelden op een terras en elkaar kusten. Catherine FitzGerald, de echtgenote van West, wist echter van niets. Dominic ging meteen terug naar zijn vrouw toen de foto’s van Lily uitlekten, en momenteel is er nog geen sprake van een breuk. “Catherine is kwaad, maar ze is niet van plan om het op te geven”, zeggen insiders.