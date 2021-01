Lily Allen geeft toe dat ze haar kinderen verwaarloosde vanwege drugsgebruik: “Hout vasthouden dat ze geen verslaafden worden zoals ik”

Allen deelt dochters Marnie (8) en Ethel (9) met haar ex-man, Sam Cooper. “In 2014 kregen we plots financiële problemen”, aldus Lily. “We kwamen amper rond, en ik zag mezelf verplicht om weer op tour te gaan. Uiteindelijk werd ik het voorprogramma van Miley Cyrus, in de hoop snel wat centen te verdienen. Ik was echter mentaal niet in staat om zo lang weg van huis te zijn, en ik begon weer te drinken. Later gebruikte ik ook drugs. Ik was een wrak. De tour duurde bijna een jaar. Na een tijdje huurde ik vrouwelijke escortes in om de tijd te verdrijven.”

Eens thuis had Allen dan ook geen aandacht meer over voor haar kinderen. “Ik was constant onder invloed. Ik had geen tijd voor hen. Ja, ik heb hen verwaarloosd op dat gebied. Ik hoop dat ze zich er niet te veel meer van herinneren. Hout vasthouden dat ze geen verslaafden worden, zoals ik.”

Volledig scherm Lily Allen met David Harbour en haar twee dochters. © Instagram

Een beter pad

Voorlopig heeft Allen daar een goed oog in. Ze zocht hulp en raakte van haar verslaving af. Ze is intussen opnieuw getrouwd met ‘Stranger Things’-acteur David Harbour (45), die volgens haar een geweldige stiefvader is. “David is nu 20 jaar nuchter en hij begrijpt dus wat ik doormaak. We helpen elkaar om gezond te blijven.”

“Ik ga nog regelmatig naar meetings, omdat ik besef dat ik nooit meer mag ontsporen zoals vroeger. Op dit moment heb ik een geweldige relatie met mijn kinderen, en ik wil dat zij het beter hebben dan ik. Zo vaak ik kan ga ik hen persoonlijk afhalen aan de schoolpoort. Als ze problemen hebben, komen ze vanzelf naar mij. Daar ben ik trots op. Ze zijn op een beter pad dan ik, en ik geloof echt dat alles goedkomt.”

